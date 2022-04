Ferroviário pede mudança à CBF e jogo contra Botafogo-PB será no Elzir Cabral

Tubarão recebe Belo no próximo domingo, 1º, às 15 horas, e realizará primeiro jogo na Barra do Ceará na atual edição da Série C

Nesta terça-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu o pedido do Ferroviário e confirmou a mudança de local do duelo contra o Botafogo-PB, no próximo domingo, 1º, às 15 horas, pela quarta rodada da Série C: anteriormente marcado para o Domingão, em Horizonte, o embate regional será no Elzir Cabral, casa coral.

Este será o primeiro compromisso do Tubarão no estádio da Barra do Ceará na atual edição da Terceirona. Na partida anterior como mandante, na derrota por 3 a 1 para o ABC-RN, no último dia 16, o palco escolhido foi a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, em razão do horário determinado pela emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, segundo nota do clube.

Sobre o assunto Edson Cariús é artilheiro do Campeonato Cearense pela segunda vez

Em meio às mudanças na tabela da competição, o jogo contra o Belo foi inicialmente marcado para o Ronaldão, em Pacajus, e depois passou para o Domingão antes de ser confirmado no estádio do Ferrão.

A última vez que o clube coral atuou no Elzir Cabral foi em 16 de fevereiro, quando empatou em 1 a 1 com o Pacajus, pela primeira fase do Campeonato Cearense.

Diante do próximo adversário, o Ferroviário tem histórico equilibrado na Série C: em seis partidas desde 2019, foram seis empates e um triunfo para cada lado. O último encontro, inclusive, foi no próprio Elzir Cabral, em 31 de julho do ano passado, quando cearenses e paraibanos ficaram no 0 a 0.

