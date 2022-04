Edson Cariús é artilheiro do Campeonato Cearense pela segunda vez

O centroavante encerrou edição 2022 do Estadual com nove gols

O Ferroviário chegou à semifinal do Campeonato Cearense, sendo eliminado pelo Fortaleza que sagrou-se campeão estadual no último domingo, 24. Ainda assim, o atacante Edson Cariús conquistou a artilharia do torneio. O camisa 9 encerrou a competição com nove gols marcados.

Esta é a segunda vez que o centroavante termina o certame como o maior goleador. Em 2019, também pelo Tubarão da Barra, Cariús foi artilheiro do Estadual com 10 gols. O atleta é o primeiro jogador do Ferroviário a alcançar a artilharia em duas edições do campeonato.

“Feliz por estar conquistando mais uma artilharia vestindo a camisa do Ferroviário, a segunda. Um clube que realmente abriu as portas pra mim, que me deu oportunidade e que acreditou. Aqui eu sou muito feliz, onde já conquistei títulos e artilharia. Estou prestes a completar 100 jogos também, isso é muito importante. Conseguir mais uma artilharia vestindo essa camisa é algo que me deixa muito feliz. Gratidão às pessoas que fazem o clube porque sozinho eu não conquistaria uma artilharia como essa. Que a gente possa conquistar mais coisas com essa camisa”, disse o atleta.

Ari, do Atlético-CE e Romário, do Iguatu aparecem na vice-artilharia do Campeonato Cearense 2022, com sete gols. Logo atrás, com seis tentos, figuram Otacílio Marcos (Iguatu) e Edson (Pacajus). Vanderlan e Vitinho, ambos do Caucaia, fizeram cinco gols. Já Andson (Atlético-CE), Yago Pikachu (Fortaleza), Davi (Iguatu), Dudu (Maracanã) e Índio (Maracanã) balançaram as redes quatro vezes.

