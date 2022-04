Entenda porque o Caucaia só tem um goleiro disponível para as finais do Cearense

Célio foi o arqueiro titular da Raposa Metropolitana nessa sexta-feira, 22, diante do Fortaleza, e não contava com nenhum substituto no banco de reservas

Finalista do Campeonato Cearense, o Caucaia tem apenas um goleiro disponível no elenco para os dois jogos da decisão. Nessa sexta-feira, 22, Célio foi o arqueiro titular no empate por 0 a 0 contra o Fortaleza e não tinha nenhum substituto no banco de reservas, e será assim novamente no jogo da volta.

No início do estadual, o Caucaia contava com três goleiros em seu elenco: Célio, Josué e Filipe. Após o fim da primeira fase, Filipe teve seu contrato finalizado e não houve renovação para disputar a fase decisiva, e a Raposa Metropolitana ficou com os outros dois arqueiros para a fase final.

No entanto, dias antes dos dois jogos da decisão, Josué adoeceu e ficou impossibilitado de participar dos treinamentos e até mesmo das finais, e com isso, Célio apareceu como único nome disponível para defender a meta do Rubronegro.

O Caucaia chegou à final do Cearense de forma inédita e com uma campanha invicta, e tem a chance, neste domingo, 24, de aumentar ainda mais o tamanho do seu feito com o título. A bola rola para o segundo jogo às 18h30min, na Arena Castelão, e quem vencer garante o título. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis.

