Série C: Ferroviário e Atlético-CE fazem duelo em busca de recuperação; Floresta encara Figueirense

Neste fim de semana, Atlético-CE, Ferroviário e Floresta entram em campo pela 3ª rodada da Série C do Brasileirão. Após duas derrotas, Tubarão da Barra e Águia da Precabura se enfrentam no sábado, 23, em busca dos primeiros pontos na competição. Já o Verdão da Vila encara o Figueirense-SC no domingo, 24, querendo se manter no G-4 do certame.

As derrotas da dupla cearense fizeram ambos ocuparem a zona de rebaixamento da Terceirona, sendo a Águia a lanterna do campeonato. Com isso, Atlético-CE e Ferrão precisam do triunfo para se recuperar na competição. A partida está marcada para sábado, às 17 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.

O Floresta, por sua vez, teve um ótimo início na Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas rodadas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro é um dos quatro clubes da competição a ostentar 100% de aproveitamento. A equipe entra em campo no domingo, às 15 horas, quando recebe o Figueirense no estádio Domingão, em Horizonte.

O Tubarão da Barra perdeu para o Mirassol na estreia pelo placar de 2 a 1. Na segunda rodada foi novamente superado, desta vez pelo ABC-RN por 3 a 1. Os dois jogos aconteceram na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O atacante Clisman ressalta a dificuldade do confronto contra o Atlético-CE.

"Treinamos bem durante a semana, sabemos que será um jogo difícil. Tem a questão da viagem também, mas estamos indo dois dias antes do jogo, então vamos chegar lá bem. Temos que fazer o que treinamos e buscar os três pontos", destaca.

O Atlético-CE estreou com derrota por 1 a 0 diante do Campinense e no segundo confronto foi goleado por 5 a 0 pelo Paysandu-PA. A Águia da Precabura ainda não conseguiu balançar a rede dos adversários, tendo o pior ataque da competição, ao lado de Confiança-SE e Ypiranga-RS. O time cearense tem ainda a segunda defesa mais vazada da terceira divisão. Foram seis gols sofridos em dois jogos. Apenas o Altos-PI sofreu mais gols, sete, no total.

O meia-atacante Diego Palhinha reconhece o momento ruim da equipe, mas reforça a possibilidade de triunfo contra o Ferrão. "Sabemos que tem muito a melhorar ainda, conhecemos um pouco a equipe deles. Eu não estava aqui no Cearense, mas sabemos que temos a possibilidade de chegar diante deles e conseguir uma vitória", ressalta.

Sob o comando de Ricardo Drubscky, o Floresta bateu o Confiança-SE por 1 a 0, e o Vitória pelo mesmo placar. Com o segundo triunfo consecutivo, o time soma seis pontos conquistados na Série C 2022 e é um dos líderes da competição. O Verdão da Vila marcou dois tentos e não sofreu nenhum. Os dois gols de saldo o colocam na quarta posição na tabela de classificação.

O atacante Klenisson projeta uma partida difícil contra a equipe catarinense, porém destaca que o objetivo é a vitória. "Estamos trabalhando para almejar bons resultados, que nos favoreça dentro da competição, pois precisamos trabalhar diariamente para buscar os nossos objetivos jogo a jogo. No domingo, estaremos frente a frente contra mais uma grande equipe, no qual vamos manter o respeito, porém nosso intuito é conquistar um placar positivo", reforça.

