Por fim de jejum na Série C, Ferroviário e Atlético-CE voltam a duelar em 2022

As duas primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro não saíram como o esperado para Ferroviário e Atlético-CE, as duas equipes ainda não pontuaram na competição. As derrotas da dupla cearense fizeram com que ambos ocupem a zona de rebaixamento da Terceirona, sendo a Águia a lanterna do campeonato.

A terceira rodada da competição nacional dará fim ao jejum de pontos de, pelo menos, um dos dois times. Neste ano, Ferroviário e Atlético-CE se enfrentaram em duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Cearense.

O primeiro confronto do ano foi válido pela terceira rodada do campeonato estadual, a partida marcou a primeira vitória da equipe coral na temporada 2022. Naquela oportunidade, o Ferroviário bateu a Águia da Precabura por 3 a 1, com gols de Valderrama, Gabriel Silva e Edson Cariús. Eduardo Bahia foi o autor do gol do Atlético.

Já no segundo confronto deste ano, pela 10ª rodada do Cearense, a igualdade prevaleceu na partida, que foi finalizada com o placar de 1 a 1. André Baumer marcou para o Tubarão e Dim conseguiu arrancar o empate para a Águia, aos 47 minutos do segundo tempo.

Para o confronto do próximo sábado, 23, marcado para as 17 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, o atacante Clisman espera que o Ferroviário consiga colocar em prática o que foi treinado durante os últimos dias.

"Treinamos bem durante a semana, sabemos que será um jogo difícil. Tem a questão da viagem também, mas estamos indo dois dias antes do jogo, então vamos chegar lá bem. Temos que fazer o que treinamos e buscar os três pontos", destaca.

Já para o zagueiro Vitão, que volta após cumprir suspensão diante do ABC, por ter recebido um cartão vermelho na estreia contra o Mirassol, destaca a necessidade do Tubarão da Barra pontuar na competição.

"Espero que a gente possa vencer esse jogo, já está na hora da gente começar a pontuar, é um campeonato difícil", afirma o defensor, que deve voltar a ser titular da zaga do Ferrão ao lado de Fredson.

Já pelo lado do Atlético-CE, o meia-atacante Diego Palhinha lamenta o início ruim da Águia, que vem de uma goleada de 5 a 0, fora de casa, para o Paysandu. O jogador destaca a necessidade de vencer o mais breve possível no campeonato.

"Sabemos que tem muito a melhorar ainda, conhecemos um pouco a equipe deles. Eu não estava aqui no Cearense, mas sabemos que temos a possibilidade de chegar diante deles e conseguir uma vitória".

O Atlético-CE ainda não conseguiu balançar a rede dos adversários na Série C, tendo o pior ataque da competição, ao lado de Confiança e Ypiranga-RS. A Águia ainda amarga outro dado negativo, tem a segunda defesa mais vazada da Terceirona, foram seis gols sofridos em dois jogos. Apenas o Altos-PI sofreu mais gols, tendo a defesa vazada em sete oportunidades.

