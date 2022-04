Ferroviário viaja para Juazeiro do Norte e mira primeira vitória na Série C

Com o privilégio de disputar a primeira partida oficial da Arena Romeirão, o Ferroviário já está na cidade do palco do jogo contra o ABC-RN. Em Juazeiro do Norte desde a noite desta quinta-feira, 14, o time coral tentará a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro no duelo de sábado, 16, às 17 horas.

Depois da estreia com derrota na Terceirona, por 2 a 1 para o Mirassol-SP, no último domingo, 10, fora de casa, o Tubarão almeja os primeiros três pontos na competição nacional. Na manhã desta quinta, o técnico Roberto Fonseca orientou atividade no estádio Elzir Cabral para realizar ajustes na equipe visando o triunfo no confronto nordestino.

Contratado pelo Ferroviário para o Brasileiro, Fonseca também almeja o primeiro resultado positivo à frente da equipe. A delegação coral seguiu de ônibus para Juazeiro do Norte e, já no Cariri, realiza na tarde desta sexta-feira, 15, o último trabalho antes da partida contra o time potiguar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente tem que esquecer o que passou. Poderia ter conseguido um resultado melhor, infelizmente a gente não conseguiu, então tem que seguir porque a competição é difícil, cada jogo tem um grau de dificuldade diferente. Temos que buscar a vitória, gostar de vencer. Há muito tempo que a gente não vence, então é importante encarar esse jogo com muita seriedade, sabendo da dificuldade que vai ser, da grandeza do adversário, mas temos totais condições de fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo", destacou o atacante Edson Cariús, artilheiro coral na temporada.

O embate no Romeirão será o primeiro compromisso do ABC já Série C deste ano. A partida diante do Paysandu-PA, pela primeira rodada, foi adiado para a próxima quarta-feira, 20, no Frasqueirão, em Natal, em razão do calendário dos paraenses.

O Alvinegro, a propósito, chega embalado pelo título estadual conquistado no meio de semana sobre o arquirrival América-RN, com vitória por 4 a 2. Foi a 57ª conquista potiguar do ABC, que teve o ídolo Wallyson como grande destaque.

Tags