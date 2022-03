CBF confirma as datas das fases finais da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas dos estágios finais da Copa do Nordeste 2022. As quartas de final serão realizadas no dia 22 de março, uma terça-feira, enquanto a semifinal acontecerá na mesma semana, no sábado, 26, ambos no formato de jogo único e eliminatório, com a vantagem do mando de campo para a equipe com melhor campanha na fase de grupos. Já a grande final terá o confronto de ida no dia 29, terça-feira, e a volta em 2 de abril, um sábado.

Líderes dos seus respectivos grupos, caso Ceará e Fortaleza permaneçam na primeira colocação, ambos terão a vantagem de atuar como mandante nas quartas e semifinais do certame regional. Desta forma, a organização do torneio terá que adequar o dia da realização dos confrontos, tendo em vista que Vovô e Leão utilizam a Arena Castelão como palco principal para os seus jogos.

Apesar de existir uma portaria que limita a realização de uma partida a cada 48 horas no estádio, a tendência é de que haja flexibilização para que as equipes disputem os seus embates com um dia de diferença (22 e 23 de março). A mesma situação acontecerá caso a dupla avance para a semifinal.

Os cenários dos confrontos das quartas de final serão definidos no próximo sábado, 19, quando acontecerá a última rodada da fase de grupos. O Alvinegro de Porangabuçu terá o Campinense como adversário, fora de casa, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), enquanto o Tricolor do Pici encara o CRB na Arena Castelão. Uma vitória simples garante a liderança para os cearenses.

Calendário das fases finais do Nordestão:

Quartas de final: 22 de março

Semifinal: 26 de março

Final: 29 de março e 2 de abril

