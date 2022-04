Com gol de goleiro, Atlético-CE perde para Campinense na estreia da Série C

Experiente Mauro Iguatu balança as redes em cobrança de pênalti e decreta derrota da Águia para a aposa por 1 a 0, no Domingão, pela Terceirona

Pela primeira vez na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Atlético-CE abriu a trajetória com derrota. Na tarde deste sábado, 9, no estádio Domingão, em Horizonte, a Águia perdeu por 1 a 0 para o Campinense-PB com gol de pênalti do goleiro Mauro Iguatu, na estreia da Terceirona.

Em crise financeira e reformulado após o Campeonato Cearense, o time da Lagoa Redonda contou com novidades na escalação, como o recém-contratado Luís Soares, de volta ao clube após passagem por outras equipes.

Sob comando do interino Betinho, o escrete rubro-negro teve dificuldades na partida e pouco ameaçou a Raposa. Apesar dos quase 50 dias de intervalo no calendário desde a despedida do Estadual, o time cearense recorreu a pratas da casa para encorpar o elenco e só conseguiu contratar reforços nos últimos dias.

Na primeira etapa do confronto, o Atlético-CE só conseguiu finalizar nos minutos finais. A postura no segundo tempo foi diferente, com alguns arremates já nos primeiros instantes em busca da vitória. Os paraibanos, no entanto, eram conduzidos por Dione e conseguiam chegar mais vezes ao campo de ataque.

Com maior volume de jogo, o Campinense decretou o resultado positivo aos 34 minutos da etapa complementar: o experiente goleiro Mauro Iguatu cobrou pênalti com categoria no canto direito de Dionantan, deslocando o companheiro de posição, para balançar as redes e garantir o 1 a 0.

Após a estreia negativa, o Atlético-CE tentará a primeira vitória na Série C diante do Paysandu-PA, no próximo dia 17, às 19 horas, na Arena Verde, em Paragominas/PA, pela segunda rodada da competição, que adotou novo formato para esta temporada e agora conta com os 20 clubes se enfrentando em turno único na primeira fase.

