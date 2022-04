Floresta bate Confiança por 1 a 0 e estreia com vitória na Série C

Em jogo truncado, o Lobo da Vila Manoel Sátiro aproveitou sua grande chance para abrir o placar com o estreante Klenisson e conter o adversário para sair com o triunfo

O Floresta bateu o Confiança-SE por 1 a 0 neste domingo, 10, no estádio João Ronaldo, e estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Série C 2022. O único gol da partida foi marcado pelo estreante Klenisson, ainda no primeiro tempo.

Em um jogo com poucas chances, o Lobo da Vila Manoel Sátiro aproveitou sua grande oportunidade para abrir o placar e conteve o adversário sem muita dificuldade para largar bem no certame nacional.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, 16, quando visita o Vitória-BA, no Barradão, em Salvador/BA.

O jogo

O jogo começou bem truncado e com poucas ocasiões de gol. O gramado irregular impossibilitava boas trocas de passes dos dois lados e gerava muitos erros de passe. Mas aos 23 minutos, na primeira chegada com perigo do Floresta, Jô fez um belo lançamento para o estreante Klenisson tocar entre as pernas do goleiro do Confiança e abrir o placar para o Verdão.

Com a vantagem, o Lobo da Vila Manoel Sátiro passou a ficar em uma situação bem confortável na partida, e mesmo sem uma grande atuação, conseguiu conter o jogo e não deu oportunidades para o Confiança durante todo o primeiro tempo.

Na segunda parte, o jogo ficou mais aberto, mas começou ainda com poucas oportunidades. A melhor chance da equipe visitante no jogo ocorreu aos 20 minutos, quando o atacante Renan Gorne recebeu na entrada da área, limpou e bateu forte no canto, mas o goleiro Marcão fez uma grande defesa e evitou o empate.

Pouco inspirado, o time sergipano até tentou se lançar ao ataque nos minutos finais, mas o Floresta suportou bem as investidas e assegurou o triunfo na estreia da Série C.

