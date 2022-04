Processo sobre pedido de exclusão do Crato do Campeonato Cearense volta à pauta do TJDF

O processo 829/2022, que aprecia a medida inominada movida por Icasa e Maracanã pedindo a exclusão do Crato Esporte Clube do Campeonato Cearense de 2022 foi colocado novamente em pauta e será julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) na próxima terça-feira, 19.

O motivo do julgamento ter sido remarcado foi a conclusão e entrega do relatório do inquérito que investiga supostas manipulações de resultados na atual edição do certame estadual, conduzido pelo auditor Waldir Xavier. No dia 11 de março, a apreciação do processo foi suspensa até que este documento estivesse disponível, pois o relator Luciano Bezerra entendeu que as conclusões das investigações eram cruciais para a análise da corte.

O relatório foi entregue à secretaria do TJDF-CE na segunda-feira, 11, despachado para o presidente Fred Bandeira nesta terça e imediatamente encaminhado à Procuradoria do órgão, que vai decidir se oferta ou não denúncia das partes citadas no documento, que ainda não está público.

A exclusão do Crato da competição pode causar impactos diretos no Campeonato Cearense, tanto na questão de rebaixamento, que é o interesse do Icasa, quanto na questão de classificação para as quartas de final do certame, parte que tange o Maracanã.

O julgamento do processo está marcado para às 14 horas da terça-feira, 19, na sede do TJDF-CE, que fica localizada na Federação Cearense de Futebol.

