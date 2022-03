TJDF fixa data para conclusão do relatório do inquérito sobre manipulação de resultados no Estadual

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Fred Bandeira, estendeu o prazo para conclusão do relatório do inquérito sobre manipulação de resultados no Campeonato Cearense até o dia 7 de abril.

O despacho atendeu ao pedido do relator da investigação, Waldir Xavier, que alegou a necessidade de “empreender diligências, oitivas, juntada de documentos, dentre outras providências processuais pendentes neste feito administrativo”. O relatório deveria ter sido finalizado no dia 16 de março. A data já contemplava uma prorrogação de 30 dias.

Em contrapartida, o presidente do TJDF avisou que o prazo não será mais dilatado e caso o relatório final não seja concluído até 7 de abril, um novo auditor será sorteado para assumir a condução das investigações.

O Ministério Público do Estado do Ceará também investiga os fatos junto do TJDF-CE. O relatório do inquérito é essencial para que sejam tomadas providências contra as pessoas e/ou agremiações envolvidas nos supostos casos de manipulação de resultados, tanto na esfera desportiva quanto na civil, bem como para o julgamento de processos que podem mudar situações do Campeonato Cearense 2022.

Desde 19 de janeiro que o TJDF investiga irregularidades no Estadual, devido a áudios suspeitos vazados.

