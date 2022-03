TJDF-CE suspende ação movida por Icasa e Maracanã contra o Crato até conclusão de inquérito

Luciano Bezerra, relator do julgamento realizado nesta sexta-feira, 11, decidiu suspender a medida inominada até que o inquérito que investiga o possível envolvimento do Crato em manipulação de resultados seja concluído

O TJDF-CE decidiu suspender a medida inominada movida por Icasa e Maracanã em que solicitam a exclusão do Crato do Campeonato Cearense de 2022. A decisão será mantida até que o inquérito de investigação sobre o possível envolvimento do Crato em manipulação de resultados seja concluído.

Luciano Bezerra, relator do julgamento realizado nesta sexta-feira, 11, entendeu que para julgar o mérito da medida inominada do Icasa e do Maracanã, é necessário, antes, a conclusão do inquérito que investiga as possíveis manipulações de resultados no certame estadual. Desta forma, o Campeonato Cearense de 2022 segue, por enquanto, sem nenhum tipo de alteração.

Sobre o assunto Processo da FCF contra o Crato é extinguido em julgamento do TJDF-CE

“A medida cautelar, a medida inominada, disposta neste processo, é uma medida que não tem uma possibilidade de haver instrução processual, é só uma fase onde você pede alguma coisa, é deferido, e se busca o resultado em outro processo. Como existia um inquérito policial, era para estar o resultado da demanda que foi requerida. A medida inominada tinham duas coisas, a suspensão do campeonato, esse sim era necessário deferir, mas a exclusão do Crato ou de qualquer outro time tinha de haver uma defesa contraditória, e isso só existe através de uma sanção, que pode ser feita através de uma denúncia ou notícia de infração, e a partir disso, concluir o processo e punir”, explicou o relator.

Para Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza, a decisão foi acertada, tendo em vista que seria precipitado antecipar uma punição antes da finalização do processo contra o Crato.

“O Fortaleza estava querendo que esse julgamento de mérito não ocorresse neste momento porque ainda existe uma investigação em andamento que precisa ser concluída para que nós saibamos quem são os malfeitores do futebol cearense com sistema de manipulação. Seria, certamente, precipitado antecipar uma punição antes de aguardar essa investigação”, ressaltou Alex.



Com informações de Brenno Rebouças.