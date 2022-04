Ferroviário embarca de olho em primeiro compromisso do ano na Série C

O Ferroviário viajou nessa sexta-feira, 8, para Mirassol/SP, onde enfrenta o clube de mesmo nome na estreia no Campeonato Brasileiro Série C no próximo domingo, 10, às 19 horas. Será a primeira partida da equipe coral após quase um mês de seu último jogo.

O Tubarão da Barra havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Nova Venécia-ES, e na semifinal do Campeonato Cearense para o Fortaleza, além de nem ter chegado a se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

Agora o clube aposta as suas fichas no Campeonato Brasileiro Série C, onde sonha com o acesso à segunda divisão nacional. A competição terá novo formato, colocando as 20 equipes para duelarem entre si na primeira fase, em um turno só, onde os oito primeiros colocados avançam para a fase seguinte, que será disputada em dois grupos de quatro.

Desde a eliminação no estadual, o Ferroviário trocou de técnico, contratando Roberto Fonseca para o lugar de Paulinho Kobayashi, e trouxe oito reforços: Derley, Lionn, Arthur, Maicon, Fredson, Dudu, Yuri Ferraz e Wagninho. Além disso, o clube também renovou com seu principal artilheiro, o atacante Edson Cariús, até o fim da Série C.

Antes de embarcar, o goleiro Jonathan falou um pouco sobre esse período de trabalhos com Roberto Fonseca e a dificuldade que o campeonato vai exigir.

"A gente sabe que vai ser um campeonato difícil, a gente vai pegar equipes do Sul e Sudeste, mas eu acredito que a gente vá fazer uma boa campanha. O treinador que chegou agora está colocando a filosofia de trabalho dele e a gente está assimilando cada vez mais, e tenho certeza que vamos fazer uma boa competição", disse.

A equipe coral fez seu último treino em solo cearense nessa sexta-feira, 8, pela manhã, antes de embarcar para Mirassol, e tem um treino apronto programado para este sábado, 9, às 16 horas, na cidade paulista.

