Derley é apresentado no Ferroviário e agradece chance: "Louco para voltar a jogar"

O volante Derley foi apresentado na tarde dessa quarta-feira, 23, pelo Ferroviário, na Vila Olímpica Elzir Cabral, e concedeu entrevista coletiva falando sobre sua parte física, o projeto do clube e como gosta de atuar.

O jogador, que não atua desde junho de 2021, agradeceu a oportunidade dada pelo Tubarão da Barra, e ressaltou que veio para ajudar a equipe coral a conseguir o acesso para a Série B.

"Muito agradecido e honrado de estar aqui representando o Ferroviário hoje. Para mim é motivo de muita alegria estar retomando minha carreira depois de um tempo parado, e eu vi que o projeto é ambicioso, o projeto é grande, e quanto maior é o projeto, maior é a vitória, e a gente veio para ajudar, para agregar de todas as formas, principalmente dentro de campo, que é o que eu quero muito fazer, porque se tem um jogador que está muito motivado para voltar a jogar sou eu. O Ferroviário abriu as portas, estou muito agradecido, e agora é trabalhar bastante, vai custar um pouquinho esse tempo parado, mas a gente vai tirar de letra. Eu quis participar desse projeto que é esse objetivo grande de colocar o Ferroviário na Série B. Temos um time muito competitivo na Série C, que é um campeonato que exige muita vontade, transpiração, e claro, o lado técnico também, que vamos ter, e vamos aprimorar e crescer com o Ferroviário", disse.

Derley falou também sobre o apelido de pitbull e destacou que da parte dele não vai faltar determinação.

"Em todos os lugares que passei sempre fui apelidado de pitbull pela minha vontade, pela minha determinação, pela minha entrega, e vestir a camisa com honra, é isso que o jogador tem que fazer. Então estou chegando no Ferroviário, que é o time que vou defender, a torcida que vou defender, então falta de determinação e vontade, isso nunca vai faltar de mim. E ainda mais por esse motivo de que eu estou recomeçando a minha carreira, me sentindo um menino de 18 anos, louco para voltar a jogar, fazer o que eu mais amo. A gente tá treinando para chegar no alto nível o mais rápido possível, tanto técnico, quanto físico".

Por fim, o jogador explicou sobre as funções que gosta de exercer dentro de campo, mas se colocou à disposição do treinador para ajudar no que precisar.

"Eu gosto de jogar como volante, onde joguei minha carreira toda, tanto como primeiro, como segundo, tanto faz para mim, não tenho dificuldade. Mas claro, se precisar dar um passo para trás e jogar na zaga, já efetuei essa função também, várias vezes, e não tem problema. Minha função dentro de campo é combater, defender meus zagueiros, meu goleiro, mas o que o professor Roberto Fonseca precisar de mim, estou pronto para ajudar em prol de sempre vencer, e vamos se entregar de corpo e alma para no final a gente alcançar nosso objetivo".

O Tubarão da Barra faz sua estreia na Série B na segunda semana de abril, quando visita o Mirassol.

