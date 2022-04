CBF define arbitragem dos jogos de Ceará e Fortaleza na 1ª rodada do Brasileirão

Ceará entra em campo no sábado contra o Palmeiras, fora de casa, e o Fortaleza recebe o Cuiabá no domingo, na Arena Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, 5, os quadros de arbitragem para os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A, competição que conta com dois representantes cearenses: Ceará e Fortaleza. É válido lembrar que todos as partidas do certame nacional terão a presença de árbitro de vídeo.

No sábado, 9, às 21 horas, o Ceará visita o Palmeiras-SP no Allianz Parque, em São Paulo. O árbitro da partida será Caio Max Augusto Vieira, e os assistentes são Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores, todos do Rio Grande do Norte. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, também potiguar, será o responsável pela operação do VAR.

Sobre o assunto Fortaleza tem oito vitórias consecutivas na Arena Castelão

Após intervalo de mais de uma semana, Ceará terá maratona de jogos nos próximos dias

Final do Cearense é adiada e Fortaleza encara Cuiabá no próximo domingo pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Fortaleza recebe o Cuiabá-MT no domingo, 10, às 18 horas, na Arena Castelão, e contará com arbitragem mineira. Felipe Fernandes de Lima será o árbitro principal, e Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva estão responsáveis pelas bandeirinhas. No VAR, Emerson de Almeida Ferreira comanda.

Antes de se voltarem para o Brasileirão, os times cearenses terão compromissos internacionais neste meio de semana. O Ceará enfrenta o Independiente-ARG nesta terça-feira, 5, às 19h15min, pela Copa Sul- Americana, e o Fortaleza encara o Colo Colo, na quinta, 7, às 19 horas, pela Libertadores. Ambos na Arena Castelão.

Tags