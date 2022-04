Após intervalo de mais de uma semana, Ceará terá maratona de jogos nos próximos dias

O Ceará vive um período de preparação para a maratona que terá pela frente, com as estreias na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O último duelo do Alvinegro do Porangabuçu foi no dia 24 de março, na eliminação na Copa do Nordeste pelo CRB-AL. Desde então, são 10 dias sem jogos.

A folga em decorrência da queda no Nordestão foi importante para Dorival Júnior, novo comandante alvinegro, conhecer e testar o elenco visando a estreia no torneio continental. No entanto, depois da última semana livre, o Vovô enfrentará uma sequência pesada de partidas com os inícios da Copa Sul-Americana e da Série A do Campeonato Brasileiro, além da terceira fase da Copa do Brasil. Serão cinco confrontos em 15 dias. Após um intervalo de uma semana, o time alvinegro entrará em campo nove vezes em um mês até o fim da fase de grupos do torneio continental.

O primeiro confronto desta maratona será a estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG, na terça-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. Em seguida, o time cearense entra em campo pelo primeiro compromisso na Série A do Brasileirão contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no dia 9, um sábado, às 21 horas, no Allianz Parque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Volante Richardson crê que estreia na "Sula" pode servir de recomeço para o Ceará na temporada

Vina de falso nove e três volantes: os primeiros testes de Dorival Júnior no Ceará

Ceará inscreve 45 jogadores na Copa Sul-Americana; confira lista

Outra vez, fora de casa, o Vovô encara o La Guaira-VEN, no dia 12, uma terça-feira, às 19 horas, pela segunda rodada da competição continental. Depois, desta vez em casa, vem o Botafogo-RJ, no dia 17, um domingo, às 19 horas. Encerrando a primeira maratona de jogos, o Alvinegro terá pela frente o Tombense-MG, longe de seus domínios, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto ainda não tem data confirmada, mas deve ser disputado no dia 19, quarta-feira, ou 20, quinta-feira.

Após a partida diante da equipe mineira, o Ceará terá um intervalo de uma semana até o próximo compromisso. Isso porque o Clássico-Rei marcado para 23, válido pela terceira rodada da Série A, será adiado, uma vez que o Fortaleza jogará o segundo jogo da final do Campeonato Cearense neste dia.

Na segunda etapa da maratona, o Vovô tem pela frente, no dia 26, o General Caballero-PAR, fora de casa, às 19h15min, pela Sul-Americana. Em seguida, pelo Brasileirão, encara o Red Bull Bragantino, no dia 30, no Castelão, às 16h30min. Depois, volta a campo contra o La Guaira, em 3 de maio, às 21h30min, como mandante. Já no dia 7 do mesmo mês enfrenta o Athletico-PR, às 20h30min, na Arena da Baixada.

A data do jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil ainda não foi confirmada, mas está prevista para 10 ou 11 de maio. Até o fim da fase de grupos da Sul-Americana, o Vovô ainda terá pela frente o G. Caballero, em 17 de maio, às 19h15min, no Paraguai e encerra esta etapa da competição contra o Independiente, em 25 de maio, às 21h30min, na Argentina. Antes disso, enfrenta o Flamengo e o Santos, pela Série A, ambos fora de casa. As partidas devem acontecer nos dias 14 e 21, respectivamente.

Tags