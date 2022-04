Final do cearense é adiada e Fortaleza encara Cuiabá no próximo domingo pela Série A

A partida marcada para o dia 10 de abril, válida pelo primeiro confronto da final do Campeonato Cearense será adiada. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não encontrou substituição para a data de estreia do Fortaleza no Brasileirão, marcada para o mesmo dia. A Federação Cearense de Futebol (FCF) deve oficializar o adiamento nos próximos dias.

A ideia era que Tricolor do Pici e Cuiabá se enfrentassem em 1° de junho. No entanto, a CBF não permitiu a realização do jogo neste dia por ser data Fifa. Com isso, o Leão estreia na Série A contra a equipe mato-grossense no próximo domingo, 10.

Segundo o presidente da Raposa Metropolitana, Roberto Góis, em fala ao Esportes O POVO em março, o adiamento para abril já seria um problema para o clube devido ao pagamento de mais um mês de folha salarial. Desta forma, é inviável ao Caucaia manter o time até junho, data em que a FCF poderia alocar o duelo.

Fortaleza e Caucaia se enfrentariam no próximo domingo ,às 18h30min, na Arena Castelão. O jogo da volta marcado para o dia 23 de abril também não está confirmado.

