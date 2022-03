CBF divulga tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série A

Data de estreia do Vovô está marcada para o próximo dia 9, às 21 horas, contra o Palmeiras, enquanto o duelo entre Fortaleza e Cuiabá foi colocado para o dia 10, mas a data choca com a final do Campeonato Cearense e deve ser modificada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou na noite desta quarta-feira, 30, a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará estreia no dia 9 de abril, um sábado, diante do Palmeiras-SP, às 21 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo entre Fortaleza e Cuiabá na Arena Castelão foi colocado para o dia 10, mas deve ser adiado, tendo em vista que é a mesma data da final do Campeonato Cearense, torneio pelo qual o Tricolor é finalista.



Na segunda rodada, o Vovô irá encarar o Botafogo no dia 17, domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, enquanto o Leão enfrenta o Internacional-RS, no mesmo dia, mas um hora antes, às 18h, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

O aguardado Clássico-Rei que irá acontecer na terceira rodada foi colocado para o dia 23, sábado, às 19 horas, na Arena Castelão, mas também precisará ser adiado, já que o segundo confronto da final do Campeonato Cearense está marcado para a mesma data.

A distribuição da quarta e quinta rodada não irá chocar com nenhum outro compromisso da dupla cearense. O Vovô entrará em campo no dia 30, sábado, para encarar o RB Bragantino, na Arena Castelão, às 16h30min, e no dia 7 de maio, novamente um sábado, contra o Athletico-PR, às 20h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Já o Leão terá pela frente o Corinthians, no dia 1º de maio, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e o São Paulo, 8 de maio, às 19 horas, na Arena Castelão.

Vale ressaltar que entre os jogos do Brasileirão, Ceará e Fortaleza terão partidas importantes pela Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, respectivamente.

Veja a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas de Ceará e Fortaleza:

Ceará:



1º rodada: Palmeiras x Ceará, às 21h, Allianz Parque (9 de abril)

2º rodada: Ceará x Botafogo, às 19h, Arena Castelão (17 de abril)

3º rodada: Fortaleza x Ceará, às 19h, Arena Castelão (23 de abril)*

4º rodada: Ceará x Red Bull Bragantino, às 16h30min, na Arena Castelão (20 de abril)

5º rodada: Athletico-PR x Ceará, às 20h30, Arena da Baixada (7 de maio)

Fortaleza:

1º rodada: Fortaleza x Cuiabá, às 18h, Arena Castelão (10 de abril)*

2º rodada: Internacional x Fortaleza, às 18h, Beira Rio (17 de abril)

3º rodada: Fortaleza x Ceará, às 19h, Arena Castelão (23 de abril)*

4º rodada: Corinthians x Fortaleza, às 16h, Neo Química Arena (1º de maio)

5º rodada: Fortaleza x São Paulo, às 19h, Arena Castelão (8 de maio)

*Jogos que devem ser adiados por choque de datas.