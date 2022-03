Conmebol divulga tabela da Sul-Americana; confira os jogos do Ceará:

No grupo G, Alvinegro de Porangabuçu estreia contra o Independiente no dia 5 de abril, na Arena Castelão, e faz dois jogos fora de casa na sequência da competição

A Conmebol divulgou na tarde deste sábado, 26, a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Único representante nordestino, o Ceará começará sua trajetória na competição com o apoio da torcida. O Alvinegro de Porangabuçu estreia no certame internacional no dia 5 de abril, às 19 horas, diante do Independiente-ARG, na Arena Castelão.

Além do Vovô e do Rei de Copas, Deportivo La Guaira-VEN e General Cabellero-PAR completam o Grupo G do torneio. Após a estreia em casa, o Ceará fará dois jogos fora de casa em sequência: enfrenta os venezuelanos no dia 12, às 19 horas, e os paraguaios no dia 26, às 19h15min.



Nos embates de volta, o Vovô terá dois jogos consecutivos diante do seu torcedor. O Alvinegro recebe o Deportivo La Guaira, no dia 3 de maio, às 21h30min, e o General Cabellero, no dia 17, às 19h15min. Ambas as partidas serão na Arena Castelão. A despedida do Ceará na fase de grupos será no dia 25, às 21h30min, quando encara o Independiente em Buenos Aires, na Argentina.



Disputando a Copa Sul-Americana pela terceira vez na história — a segunda consecutiva —, o Ceará precisa encerrar a fase de grupos na primeira posição da chave para avançar de fase na competição.

Confira a tabela do Ceará na fase de grupos da Copa Sul-Americana:

5/4 - Ceará x Independiente-ARG - Castelão/19 horas

12/4 - Deportivo La Guaira-VEN x Ceará - Olímpico/19h

26/4 - General Cabellero-PAR x Ceará - Indefinido/19 horas

3/5 - Ceará x Deportivo La Guaira-VEN - Castelão/21h30min

17/5 - Ceará x General Cabellero-PAR - Castelão/19h15min

25/5 - Independiente-ARG x Ceará - Libertadores de América/21h30min



