Conmebol divulga tabela da Libertadores; confira os jogos do Fortaleza:

Tricolor estreia no torneio continental no dia 7 de abril, em casa, contra o Colo-Colo. Duelo contra o River Plate no Castelão será no dia 5 de maio

A Conmebol divulgou a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores 2022. O Fortaleza, que já conhecia a ordem dos jogos contra River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER, agora sabe as datas, horários e locais dos duelos.

O Tricolor vai estrear no dia 7 de abril, uma quinta-feira, contra o Colo-Colo, no Castelão, às 19 horas. Os duelos contra o River Plate vão acontecer no mesmo horário, tanto em Fortaleza quanto em Buenos Aires, nos dias 13 de abril e 5 de maio, sendo o Leão mandante nesta última data.

As partidas contra o Alianza Lima são as que vão ocorrer mais tarde. No Castelão, o Fortaleza vai encarar a equipe peruana às 21 horas, no dia 27 de abril, mas em Lima, no dia 18 de maio, no estádio Alejandro Villanueva, a bola vai rolar às 23 horas (de Brasília).

+Marcelo Paz comenta grupo do Fortaleza na Libertadores: "Difícil, mas vamos brigar"

O último jogo do Leão na fase de grupos será em Santiago, no Monumental Arellano, dia 25 de maio, às 19 horas.

Confira a tabela do Fortaleza na Libertadores:

Grupo F

7/4 - Fortaleza x Colo-Colo - Castelão/19 horas

13/4 - River Plate x Fortaleza - Monumental/19 horas

27/4 - Fortaleza x Alianza Lima - Castelão/21 horas

5/5 - Fortaleza x River Plate - Castelão/19 horas

18/5 - Alianza Lima x Fortaleza - Alejandro Villanueva/23 horas

25/5 - Colo-Colo x Fortaleza - Monumental Arellano/19 horas



