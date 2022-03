Inauguração do Romeirão: Time formado por Ceará e Fortaleza enfrenta seleção do Cariri nesta segunda

A equipe da capital contará com atletas da categoria sub-23 do Leão e jogadores do sub-20 do Ceará. TVC transmitirá o duelo ao vivo

A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, será inaugurada nesta segunda-feira, 28, com partida amistosa entre representantes do futebol cearense. Time formado por jogadores de Ceará e Fortaleza vão encarar o combinado de equipes do Cariri.

A equipe da capital contará com atletas da categoria sub-23 do Leão e jogadores do sub-20 do Vovô. Já os selecionados locais serão dos clubes Icasa, Guarani de Juazeiro, Crato, Barbalha e Cariri Football Club. A seleção caririense será comandada por dois treinadores: Jorge Luiz, do Barbalha, e Washington Luiz, do Cariri.

A mistura de atletas do Alvinegro e do Tricolor do Pici não acontecerá, conforme informação de Miguel Júnior, setorista do Fortaleza na Rádio O POVO CBN. Cada clube jogará, durante um tempo do confronto. O Ceará anunciou que Vinícius Machado, Felipe Micael e Marcos Victor também se juntarão ao grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Inauguração da Arena Romeirão ocorre dia 28/3 com presença de Ceará e Fortaleza

Arena Romeirão: seleção do Cariri terá dois técnicos para enfrentar combinado de Ceará e Fortaleza

Inauguração do Romeirão: ingressos estão disponíveis a partir deste sábado; veja detalhes

Apesar da capacidade da Arena Romeirão ser de 17 mil lugares, somente dez mil ingressos serão colocados à disposição dos torcedores. Isso porque algumas cadeiras não serão instaladas a tempo. O evento de inauguração, que contará com o jogo, está marcado para 20 horas. A TV Ceará transmitirá a partida ao vivo.

A inauguração deve contar com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela e do prefeito de Juazeiro Glêdson Bezerra, além de outras autoridades locais e estaduais. O Governo tentou a presença da seleção feminina no evento, porém o convite não foi aceito devido à incompatibilidade de agenda, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A distribuição de ingressos começou no último sábado, 26, e estarão disponíveis até esta segunda-feira, 28. As entradas podem ser adquiridas por 1 kg de alimento não perecível, no estádio, em Juazeiro do Norte. Para comparecer ao estádio, será exigido o certificado de vacina com três doses contra a Covid-19. Crianças e adolescentes devem apresentar comprovante de imunização com duas doses.

O Estádio Mauro Sampaio, a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, tem uma área de aproximadamente 47 mil metros quadrados. O investimento do Governo do Estado do Ceará para a modernização do equipamento esportivo foi de R$ 90 milhões.

Your browser does not support the video tag.

Tags