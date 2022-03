Inauguração da Arena Romeirão ocorre dia 28/3 com presença de Ceará e Fortaleza

Um combinado entre jogadores de Vovô e Leão irá jogar diante da seleção do Cariri na abertura do estádio

A Arena Romeirão será inaugurada na próxima segunda-feira, 28, com partida amistosa de um time formado por jogadores do Ceará e do Fortaleza contra a seleção do Cariri. Conforme apurou o Esportes O POVO, a ideia inicial era que o jogo inaugural fosse da seleção brasileira feminina, mas a incompatibilidade na agenda tornou inviável.

Assim, em reunião entre o governador do Estado, Camilo Santana, e os presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz, com presença do vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, Eudes Bringel, foi feito o convite para que Vovô e Leão participassem da festividade. Ambos os clubes aceitaram.

"Vivemos um momento único no nosso futebol, com nossos clubes como únicos representantes do Nordeste na Série A do Brasileiro, além da participação em competições internacionais, como a Libertadores e a Sulamericana. Governo do Estado e clubes continuarão cada vez mais fortes nas parcerias", destacou Camilo Santa via Instagram ao falar sobre a reunião que ocorreu nesta segunda-feira, 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de falar sobre a inauguração do Romeirão, os presentes também conversaram sobre o avanço do projeto social FutPaz nas Areninhas, que visa incentivar o esporte em áreas mais socialmente vulneráveis. (Com informações do repórter Lucas Mota)

Tags