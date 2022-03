Arena Romeirão: seleção do Cariri terá dois técnicos para enfrentar combinado de Ceará e Fortaleza

A seleção do Cariri, que será montada para enfrentar um combinado de Ceará e Fortaleza no evento de inauguração da Arena Romeirão, marcado para segunda-feira, 28, terá dois treinadores. Um deles será Washington Luiz, ex-técnico do Iguatu, time que foi semifinalista do Campeonato Cearense 2022.

Ele ficará ao lado de Jorge Luiz, técnico do Barbalha, que vai disputar a Série B do Campeonato Cearense em maio. O time que será composto por jogadores de Icasa, Guarani de Juazeiro, Crato, Barbalha e do Cariri Football Club, clube jovem, da segunda divisão cearense, que atualmente é treinado por Washington Luiz.

A seleção do Cariri fará um treino no sábado, 26, provavelmente no CT Praxedão, do Icasa. Os atletas já estão sendo convidados e a lista dos selecionados será divulgada até o fim da semana.

Quanto ao combinado de Ceará e Fortaleza, ainda está indefinido. É possível que a mistura de atletas não aconteça e cada clube, apenas com seus jogadores, jogue um tempo da partida. A decisão de que peças ambos vão relacionar para o evento vai depender do avanço de ambos na Copa do Nordeste — semifinais do torneio serão no fim de semana e o primeiro jogo da final no meio da próxima semana.

A tendência, porém, é que ambos façam mesclas, de jogadores da base (Sub-20 ou Sub-23) e alguns reservas. Não há definição sobre treinador.

Apesar da capacidade da Arena Romeirão ser para 17 mil pessoas, apenas dez mil ingressos serão colocados à disposição dos torcedores, já que algumas cadeiras não serão instaladas a tempo. Não está definido ainda o formato de distribuição dos bilhetes. O evento de inauguração, que contará com o jogo, deve começar por volta das 19 horas.

