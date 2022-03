Inauguração do Romeirão: ingressos estão disponíveis a partir deste sábado; veja detalhes

Combinado entre jogadores de Ceará e Fortaleza irá enfrentar seleção do Cariri na abertura do estádio

A Arena Romeirão será inaugurada nesta segunda-feira, 28, com partida de time formado por jogadores de Ceará e Fortaleza contra seleção do Cariri. A distribuição de ingressos começa neste sábado, 26. As entradas estão disponíveis para troca por 1 kg de alimento não perecível, no estádio, em Juazeiro do Norte.

Neste sábado, a troca começou às 12 horas. No domingo, 27, e na segunda-feira, 28, os bilhetes poderão ser retirados de 8 às 18 horas. Os alimentos arrecadados serão destinados às entidades beneficiadas pelo Programa Mais Nutrição, no Cariri. A troca de ingressos segue até segunda-feira ou até que as entradas sejam esgotadas.

Apesar da capacidade da Arena Romeirão ser de 17 mil lugares, somente dez mil ingressos serão colocados à disposição dos torcedores. Isso porque algumas cadeiras não serão instaladas a tempo. O evento de inauguração, que contará com o jogo, está marcado para 18 horas.

O time do Cariri será composto por jogadores de Icasa, Guarani de Juazeiro, Crato, Barbalha e Cariri Football Club. Os atletas locais serão comandados por dois treinadores: Jorge Luiz, do Barbalha, e Washington Luiz, do Cariri.

O combinado da seleção da capital ainda está indefinido. É possível que a mistura de atletas do Leão e do Vovô não aconteça e cada clube, apenas com seus jogadores, jogue um tempo do confronto. A tendência é que ambos façam mesclas, de jogadores da base (Sub-20 ou Sub-23) e alguns reservas. Ainda não há definição sobre treinador.

O governador Camilo Santana, em suas redes sociais, ressaltou a parceria com os clubes cearenses para o confronto inaugural. "Vivemos um momento único no nosso futebol, com nossos clubes como únicos representantes do Nordeste na Série A do Brasileiro, além da participação em competições internacionais, como a Libertadores e a Sul-Americana. Governo do Estado e clubes continuarão cada vez mais fortes nas parcerias", pontuou.

Para comparecer ao estádio, será exigido o certificado de vacina com três doses contra a Covid-19. Crianças e adolescentes devem apresentar comprovante de imunização com duas doses.



