TJDF-CE suspende pauta de julgamento do Icasa no Estadual; entenda

O processo foi apreciado pela 2° Comissão Disciplinar na última quinta-feira, 3; o Icasa foi julgado pela escalação irregular do atleta Leandro Mendes na última rodada do Estadual

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) retirou a pauta de julgamento do Icasa em processo apreciado na última quinta-feira, 3, pela 2° Comissão Disciplinar. O Verdão do Cariri foi denunciado pela escalação irregular do lateral-esquerdo Leandro Mendes na partida contra o Iguatu, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

O relator do julgamento e os demais auditores acataram a decisão da comissão e atenderam a defesa do Icasa, que afirmou que o primeiro dos três cartões amarelos do atleta Leandro Mendes aconteceu na partida contra o Crato, que está sendo investigado por possíveis manipulações de resultados no Estadual.

A comissão entendeu que em caso de exclusão do Crato na competição, todas as partidas contra a equipe seriam anuladas e, consequentemente, o cartão ao jogador também seria anulado. A Procuradoria da Justiça Desportiva também entendeu a decisão como uma medida cautelar.

A pauta foi suspensa e voltará após a definição sobre a investigação do Crato e suas consequências no campeonato. Até o momento, não há alteração na tabela final do Cearense.

Relembre o caso

Após a última rodada do Campeonato Cearense, o Atlético-CE denunciou o Icasa ao TJDF-CE alegando a escalação irregular do atleta Leandro Mendes, que jogou a partida contra o Iguatu na última rodada do Estadual quando deveria cumprir suspensão após levar o terceiro amarelo no jogo contra o Maracanã, na 13° rodada.

O Icasa terminou a competição com 16 pontos. Em caso de punição, o Verdão perderia um ponto conquistado pelo resultado da partida e outros três pela infração, totalizando quatro ao todo e ficando com 12 pontos na tabela, o que seria suficiente para rebaixar a equipe para a segunda divisão no lugar do Atlético-CE, que encerrou o campeonato com 13 pontos.

