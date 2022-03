Com VAR, CBF define arbitragem para jogos das quartas de final da Copa do Nordeste

Partidas do torneio regional passam a contar com árbitro de vídeo a partir do mata-mata. Fortaleza pega o Atlético-BA, e Ceará encara o CRB, ambos no Castelão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de profissionais para os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. A partir desta fase, o torneio passa a ter a utilização do VAR nas partidas.

O Fortaleza recebe o Atlético-BA na próxima terça-feira, 22, às 21h35min, na Arena Castelão. O sergipano Fábio Augusto Santos Sá Junior será o árbitro do confronto, auxiliado pelo conterrâneos Rodrigo Guimarães Pereira e Ailton Farias da Silva. O árbitro de vídeo será Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Pernambuco.

Já o Ceará encara o CRB na quinta-feira, 24, a partir das 19 horas, também no Castelão. O duelo terá arbitragem de Diego Pombo Lopez, da Bahia, com auxílio de Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, ambos também da Bahia. O paraibano Wagner Reway será o responsável pelo VAR.

As quartas de final do Nordestão são disputadas em jogo único e os times de melhor campanha — casos de Ceará e Fortaleza — têm a vantagem apenas do mando de campo. Ou seja, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga para a semifinal será nos pênaltis.

Pelo chaveamento do torneio regional, o classificado de Fortaleza x Atlético-BA encara o vencedor Botafogo-PB x Náutico no próximo sábado, 26. Já o vencedor de Ceará x CRB pega o classificado de CSA x Sport no domingo, 27. A semifinal também é disputada em partida única.

As finais da Copa do Nordeste 2022 estão previstas para os dias 30 de março e 2 de abril.

Escala de arbitragem das quartas de final do Nordestão:

Fortaleza x Atlético-BA

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior/SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira/SE e Ailton Farias da Silva/SE

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/SE

Ceará x CRB

Árbitro: Diego Pombo Lopez/BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Elicarlos Franco de Oliveira/BA

VAR: Wagner Reway/PB

