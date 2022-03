Ceará se reapresenta e começa preparação para duelo diante do CRB-AL nesta segunda

Alvinegro enfrenta equipe alagoana na próxima quinta-feira, 24, às 19 horas, no Castelão, em jogo válido pelas quartas de final do Nordestão

Após a vitória por 1 a 0 diante do Campinense fora de casa, o Ceará voltou à Fortaleza neste domingo, 20, e irá se reapresentar para iniciar preparação para a próxima fase do torneio na segunda, 21. O Vovô irá enfrentar o CRB-AL na próxima quinta-feira, 24, às 19 horas, no Castelão. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Para o embate, o Alvinegro de Porangabuçu deverá ter alguns desfalque por lesão. Além de Jael, Richard (volante), Marcos Ytalo, Iury Castilho e Michel Macedo, que já estavam no departamento médico ou em transição na última semana, o time jogou diante do Campinense sem as presenças de Luiz Otávio e do goleiro Richard.

De acordo com a assessoria do clube, o arqueiro teve uma infecção viral e o zagueiro possui um edema na panturrilha direita. Até quinta, 24, no entanto, todos os atletas devem ser reavaliados.

O Ceará chegou invicto às quartas de final da Copa do Nordeste pelo quarto ano consecutivo. Na campanha mais recente, o Vovô soma cinco vitórias e três empates, com 12 gols feitos e dois tomados.

