Uso de máscara em estádios de futebol no Estado não é mais obrigatório

O governador Camilo Santana retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos a partir de segunda-feira, 21, e, decisão que abrange, também, os eventos realizados em estádios de futebol no Estado, que agora não mais precisam do uso da proteção facial. Inicialmente, a assessoria do governo informou de que a exigência do uso de máscaras em arenas esportivas continuaria existindo. Posteriormente, a informação foi retificada e a matéria foi atualizada às 22h36min desta sexta-feira, 18.

Desta forma, o uso da proteção facial não é mais obrigatório dentro de arenas esportivas. Neste sábado, 19, será publicado o decreto com detalhamento das informações anunciadas por Camilo Santana durante a live realizada nesta sexta-feira, 18.

No último dia 4, o governador anunciou a retirada da limitação de público em eventos esportivos e sociais, autorizando, assim, a capacidade máxima da Arena Castelão, que é de mais de 60 mil pessoas. Segue obrigatório, porém, a comprovação da terceira dose da vacina.