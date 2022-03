Ferroviário empresta jogadores para time comandado por Diá e volta do técnico parece próxima

Quatro atletas do elenco coral foram disputar jogo único pelo Pouso Alegre, que briga para permanecer no Módulo I do Campeonato Mineiro. Eles retornam na segunda-feira, 21, e não será estranho se DIá vier junto

O Ferroviário emprestou quatro jogadores de seu elenco ao Pouso Alegre, time mineiro comandado por Francisco Diá, nome favorito da diretoria coral para assumir o comando técnico do Tubarão da Barra.

O curioso é que o Pouso Alegre tem apenas mais um jogo por disputar no Campeonato Mineiro — briga contra o rebaixamento. Os jogadores Vitão, Valderrama, Émerson e Gabriel Silva que seguiram na terça-feira, 15, para a cidade de mesmo nome, na região Sul de Minas Gerais, vão retornar à Barra do Ceará já na segunda-feira, 21, para seguir se preparando para a disputa da Série C do Brasileiro pelo Tubarão.

Não será estranho se Francisco Diá viajar para Fortaleza junto com os jogadores do Ferroviário. O treinador só tem compromisso com o Pouso Alegre até o fim do Estadual, mesmo a equipe mineira tendo calendário na Série D do Brasileiro.

O nome do técnico não agrada funcionários e alguns atletas do time coral. Até mesmo conselheiros do clube são resistentes ao retorno de Diá, mas a diretoria executiva parece decidida quanto ao nome do substituto de Paulinho Kobayashi.

O Ferroviário tem estreia prevista na Série C para o dia 10 de abril, contra o Mirassol-SP, fora de casa.



