Veja a sequência de mandos de campo de Fortaleza e Ceará na Libertadores e Sul-Americana

Clubes cearenses também já têm as datas bases das partidas como mandantes e visitantes; sorteio da fase de grupos acontece no dia 25 de março

Com todos os clubes que estarão na fase de grupos das competições continentais da Conmebol definidos, Fortaleza e Ceará já sabem em quais potes vão estar no sorteio do dia 25 e as datas que vão jogar como mandantes e visitantes.

O Tricolor estará no pote 4 da Libertadores e já sabe que estreia na Arena Castelão contra uma equipe do pote 2. Em seguida viaja para Argentina ou Uruguai, locais do adversário do pote 1. Confira a sequência e as datas base.

5, 6 ou 7 de abril: Em casa contra adversário do Pote 2

12, 13 ou 14 de abril: Fora contra adversário do Pote 1

26, 27 ou 28 de abril: Em casa contra adversário do Pote 3

3, 4 ou 5 de maio: Em casa contra adversário do Pote 1

17, 18 ou 19 de maio: Fora contra adversário do Pote 3

24, 25 ou 26 de maio: Fora contra adversário do Pote 2

O Ceará irá compor o pote 3 da Sul-Americana e terá mesma ordem de mandos do ano passado. Estreia em casa contra a equipe do pote 1 e fará dois jogos como visitante na sequência. Veja a sequência e as datas base.



5, 6 ou 7 de abril: Em casa contra adversário do Pote 1

12, 13 ou 14 de abril: Fora contra adversário do Pote 2

26, 27 ou 28 de abril: Fora contra adversário do Pote 4

3, 4 ou 5 de maio: Em casa contra adversário do Pote 2

17, 18 ou 19 de maio: Em casa contra adversário do Pote 4

24, 25 ou 26 de maio: Fora contra adversário do Pote 1

Com isso, Fortaleza e Ceará serão mandantes na mesma semana em duas rodadas (1ª e 4ª), o que pode fazer com que a Arena Castelão receba jogos em dias seguidos, abrindo exceção à instrução da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), que recomendava jogos no estádio com um intervalo de dois dias.

