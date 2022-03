Ceará e Fortaleza estão entre os 10 clubes brasileiros com mais sócios-torcedores

Ceará e Fortaleza figuram no top-10 do programa de sócio-torcedor do Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Ataque Marketing Esportivo na última quinta-feira, 17. O Leão aparece na nona colocação com mais de 33 mil associados. Já o Vovô possui mais de 36 mil adesões e ocupa a sexta colocação. O Alvinegro do Porangabuçu é também a equipe com maior número de sócios do Norte e Nordeste.

No ranking brasileiro, quem lidera é o Atlético-MG, com mais de 127 mil sócios, seguido por Internacional-RS, Flamengo-RJ, Palmeiras-SP e Cruzeiro-MG. Athletico Paranaense, Bahia, Coritiba, Corinthians, Grêmio e Sport não divulgam regularmente os números de adesões ao programa.

O atual número de sócios do Ceará é o recorde absoluto da história do clube. Desde que o público foi autorizado a retornar aos estádios da capital cearense, em outubro de 2021, o programa de associados do Alvinegro só cresceu. Antes da volta da torcida a Arena Castelão, o clube contava com cerca de 14.800 mil sócios. Desde então, são mais de 21.200 novas adesões. A meta da diretoria do Vovô é alcançar 40 mil sócios em 2022.

Para a atual temporada, a meta da diretoria do Tricolor do Pici é alcançar pelo menos 35 mil membros. O clube projeta uma arrecadação de cerca de R$ 18,7 milhões, valor que representa quase o dobro da receita registrada em 2021.

Confira o top 10 clubes com mais sócios no Brasil:

1º Atlético-MG - 127.927

2º Internacional - 80.359

3º Flamengo - 63.141

4º Palmeiras - 55.030

5º Cruzeiro - 39.871

6º Ceará - 36.411 (atualizado nesta sexta-feira, 18)

7º Vasco - 34.810

8º Fluminense - 33.801

9º Fortaleza - 33.604 (atualizado nesta sexta-feira, 18)

10º São Paulo - 31.638

Demais números atualizados desta terça-feira, 15.



