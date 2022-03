Paulinho Kobayashi deixa comando técnico do Ferroviário

Paulinho Kobayashi não é mais treinador do Ferroviário. O técnico anunciou a saída do clube por meio de suas redes sociais. Ele assumiu o comando do Ferroviário no dia 6 de fevereiro após demissão de Anderson Batatais.

Paulinho Kobayashi frisou gratidão ao Ferroviário, mas citou postura antiética de pessoas na profissão. "Saio de cabeça erguida e consciente que sou ético, correto e profissional, mas infelizmente existem pessoas na profissão que não sabem o que é isso. Fica aqui minha gratidão ao Ferroviário, funcionários que sempre me trataram com muito carinho e respeito", disse em suas redes sociais.

"Apesar de que não tenha tido tempo hábil para treinar, a não ser os 8 dias que antecederam a decisão contra o Fortaleza, acredito ter feito um bom trabalho, à despeito das circunstâncias, e sou grato à torcida pelo apoio e reconhecimento", completou.

O treinador não revelou o motivo da saída do clube. "Prefiro não comentar o motivo da minha saída, mas sei que Deus é fiel e justo, e nada melhor que entregar nas mãos do Senhor para que Ele, com sua infinita misericórdia, trate com quem preparou minha saída. Ficarei sempre na torcida pelo poderoso Ferrão", expôs.

O Ferroviário divulgou em nota oficial as saídas do treinador Paulinho Kobayashi, do auxiliar Marcelo Copertino e do preparador físico Janderson Bessa. O clube comunicou que em breve anunciará a nova comissão técnica para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O ex-comandante do Tubarão da Barra assumiu a equipe no duelo contra o Maracanã pelo Campeonato Cearense. Na Copa do Brasil, o time perdeu para Nova Venécia-ES por 2 a 1. A derrota custou a classificação para a próxima fase no certame, além de R$ 750 mil de premiação. Após a eliminação, Paulinho Kobayashi teve menos de uma semana para trabalhar com a equipe para o jogo contra o Fortaleza, pela semifinal do Estadual. E, apesar da equipe mostrar evolução, não foi o suficiente para superar o Tricolor do Pici. O nome mais cotado para assumir a equipe é Diá. Atualmente, ele treina o Pouso Alegre-BH.

Kobayashi é ex-jogador de futebol e começou a carreira de treinador como auxiliar-técnico no Bahia-BA. No currículo, o novo comandante coral tem o título de campeão estadual pelo Altos-PI. Ele também treinou o Imperatriz-MA na Série C do Campeonato Brasileiro em 2019. Na temporada passada, Kobayashi teve passagens pelo América-RN e River-PI. No futebol cearense, o técnico já comandou o Floresta.

Confira nota oficial do Ferroviário:

A diretoria de futebol do Ferroviário comunica oficialmente as saídas do treinador Paulinho Kobayashi, do auxiliar Marcelo Copertino e do preparador físico Janderson Bessa. Agradecemos aos profissionais por toda dedicação e trabalho desempenhado no clube e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. Em breve, o Ferroviário anunciará a nova comissão técnica que comandará a equipe no Campeonato Brasileiro Série C. No momento, o preparador fixo da casa, Marcos Rogério, comandará os trabalhos com o elenco, que se representa hoje na Vila Olímpica Elzir Cabral.

Números de Paulinho Kobayashi no Ferroviário:

7 jogos

1 vitória (por W.O.)

3 empates

3 derrotas

28,6% de aproveitamento



