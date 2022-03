Caucaia chega à final do Cearense 10 anos após ter atividades encerradas

Raposa Metropolitana eliminou o Iguatu na semifinal com um 3 a 1 no agregado e enfrenta o Fortaleza na grande decisão do certame estadual

O Caucaia chegou, de forma inédita, a uma final de Campeonato Cearense da primeira divisão ao eliminar o Iguatu com um 3 a 1 no placar agregado na semifinal. A equipe que surgiu em 2004 só está no seu terceiro ano de elite estadual e vem surpreendendo com uma campanha quase irretocável, mas há 10 anos, o time vivia um momento bem diferente.

Desde que foi fundado, o Caucaia oscilou entre as séries C e B do estadual. Em 2009 conquistou o seu primeiro título, o da terceira divisão Cearense, mas voltou a cair em 2011 terminou a Série C de 2012 na nona colocação.

Com dificuldades de manutenção da equipe, o Caucaia teve as suas atividades encerradas e não jogou competições oficiais de 2013 a 2016. Mas em 2017, o time retomou e montou um elenco de peso para a disputa da Série C do Cearense, com nomes conhecidos no estado como Marcelo Nicácio, Rinaldo e Leozinho, além do treinador Sérgio Alves.

Assim, a equipe conquistou o vice-campeonato e subiu para a Série B no mesmo ano de seu retorno. Em 2018, mais uma boa campanha, chegando à semifinal da segunda divisão e quase garantindo seu primeiro acesso à elite, e um vice-campeonato da Taça Fares Lopes.

Em 2019, liderados por Ciel, Ciro Sena e Cléber, foi campeão da Série B estadual e da Taça Fares Lopes, garantindo vaga na Copa do Brasil, sua primeira competição a nível nacional.

Desde 2020, o Caucaia se mantém na elite do Cearense, e mesmo com as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, conseguiu se manter terminando nestes dois anos com um 6º e 8º lugar. No ano passado, também fez a sua primeira participação no Campeonato Brasileiro Série D, mas caiu ainda na fase de grupos.

O Caucaia chegou para o Cearense 2022 com o modesto objetivo de garantir a permanência, mas jogo a jogo, a equipe foi provando que poderia sonhar com mais, e terminou a primeira fase invicta, na primeira colocação, com oito vitórias e seis empates, se garantindo mais uma vez na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D em 2023.

Na semifinal, teve pela frente o Iguatu, responsável por eliminar o poderoso Ceará, mas não correu riscos e venceu em casa por 2 a 0 e empatou fora por 1 a 1, chegando à final inédita. Agora a Raposa Metropolitana terá pela frente o Fortaleza, um time de Série A e Libertadores da América, mas com a campanha conquistada até aqui, não há motivos para não acreditar.

