Fortaleza e Caucaia se enfrentaram somente duas vezes no Cearense; veja o retrospecto

O Tricolor do Pici e a Raposa Metropolitana irão se enfrentar na grande final do certame estadual. As datas dos jogos de ida e volta ainda serão definidas

Adversários na grande final do Campeonato Cearense de 2022, Fortaleza e Caucaia se enfrentaram somente duas vezes na história do certame estadual. Neste pequeno recorte de confrontos, o Tricolor do Pici leva a melhor, com duas vitórias, uma na edição de 2020, por 1 a 0, e outra na última temporada, na goleada por 4 a 1.

Vivendo um momento de ascensão no futebol local, o Caucaia fará, diante do Leão, a sua estreia em uma decisão de título pela elite do Campeonato Cearense. Invicto no torneio, a Raposa Metropolitana liderou a primeira fase com uma campanha impecável de oito vitórias e seis empates em 14 jogos. Na semifinal, eliminou o Iguatu por 3 a 1 no agregado geral.

O Fortaleza também chega embalado em busca do troféu, já que ser campeão significa o tetracampeonato ao clube vermelho-azul-e-branco, façanha que só foi obtida uma vez na história, em 2010, ao derrotar o Ceará na disputa por pênaltis. No certame, o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda também está invicto, com quatro vitórias em quatro jogos na fase eliminatória, diante do Pacajus, pelas quartas de final, e o Ferroviário, na semifinal.