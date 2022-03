Ferroviário cogita retorno do técnico Francisco Diá

Com a saída de Paulinho Kobayashi, a diretoria do Ferroviário busca um novo treinador. O Esportes O POVO apurou que um dos nomes cogitados é o de Francisco Diá, que comandou a equipe coral em boa parte da temporada passada.

Diá atualmente dirige o Pouso Alegre-MG, mas o compromisso dele com a equipe mineira é de apenas mais um jogo. Ele foi contratado pelo clube em fevereiro, para ajudar a escapar do rebaixamento no Estadual de Minas Gerais e vai chegar à última rodada da primeira fase, sábado, 19, com chances de permanência. Na Copa do Brasil, levou o time até a segunda fase e caiu nos pênaltis para o Coritiba.

Em conversa com o Esportes O POVO, Diá disse que é normal ter o nome cogitado em clubes por onde passou e em que fez bons trabalhos, mas enfatizou que está focado no último jogo que terá com o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro. Questionado se poderia assumir o Ferroviário posteriormente, o treinador desconversou.

Da última vez que assumiu o comando técnico do Tubarão da Barra, Diá chegou no final da temporada 2020 e levou o time ao título da Taça Fares Lopes. Ele permaneceu para 2021 e fez do time campeão simbólico da primeira fase do Campeonato Cearense (garantindo vaga na Copa do Brasil do ano seguinte), chegou à fase semifinal, mas na reta final da Série C do Brasileiro engrenou uma sequência de sete jogos sem vitória e acabou entregando o cargo.

Na última passagem pela Barra do Ceará, portanto, Francisco Diá comandou o time em 39 jogos e ganhou 20.

Junto de Kobayashi, saíram do Ferroviário o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Janderson Bessa. Enquanto não anuncia uma nova comissão técnica, o preparador fixo do clube, Marcos Rogério, comandará os trabalhos com o elenco, que se reapresenta na tarde desta quarta-feira, 16.

