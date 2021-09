Francisco Diá deixa o comando do Ferroviário após derrota para o Volta Redonda

Anúncio foi feito pelo próprio treinador após derrota de 2 a 0, sétimo jogo do time sem vitória na Série C

Francisco Diá não é mais o técnico do Ferroviário. O anúncio foi feito pelo próprio treinador, em entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Volta Redonda, que marcou o sétimo jogo seguido do time sem vitória na Série C 2021. Para Diá, uma mudança no comando do time pode fazer com que o grupo "reaja" e o Ferroviário possa voltar a vencer.

"Falei com o presidente, falei com a diretoria. Eu acho que é hora de uma mudança, porque nós estávamos há seis partidas sem perder, mas também estamos há sete sem ganhar. Eu nunca passei isso em toda a minha carreira. Eu acho que seria a hora de uma troca para esse grupo reagir. Talvez uma mudança de comando possa ser que o Ferroviário trilhe no caminho das vitórias e consiga classificar".

Diá ainda afirmou que deixava o Ferroviário com o sentimento de "missão cumprida" e "com a cabeça erguida". Ele destacou que, sob seu comando, o Ferroviário venceu uma Taça Fares Lopes e terminou em primeiro a primeira fase do Campeonato Cearense 2021, o que deu ao clube vaga na Copa do Brasil. Ele lamentou, porém, que o time não conseguiu na reta final da Série C os mesmos resultados positivos do bom início na competição. "A gente deixou escapar uma classificação que era praticamente certa", afirmou.

"Eu acho que, em alguns jogos, a gente teve a infelicidade, por exemplo, nos jogos em casa, a gente teve muitas chances de gols. E a equipe está há quatro jogos sem marcar. Ela ele tem criado bastante, no jogo de hoje, eu não posso dizer que criou tantas chances, mas, em jogos dentro de casa, a equipe criou bastante. A gente fazia a equipe jogar, mas o gol não vinha. E a gente resolveu, conversei com minha comissão técnica, entregar o cargo para que chegue outro profissional e faça essa equipe voltar a brilhar e ter o acesso".

Diá ainda afirmou que a partida contra o Volta Redonda "talvez tenha sido a pior exibição do Ferroviário" desde que chegou ao clube. "Foi merecida a vitória do adversário".

