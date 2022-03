Ceará recebe a Tuna Luso-PA em confronto decisivo pela segunda fase Copa do Brasil

Em jogo único, na Arena Castelão, Alvinegro decidirá vaga na terceira fase do mata-mata nacional. Classificação para a próxima etapa do torneio renderá R$ 1,9 milhão ao vencedor

O Ceará volta a campo nesta terça-feira, 15, contra o Tuna Luso-PA em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30min, e o jogo será disputado na Arena Castelão. Nesta fase, o visitante não tem a vantagem do empate. Portanto, em caso de igualdade no placar durante o tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis.

O elenco do Ceará realizou o último treino na tarde desta segunda, 14, no CT de Porangabuçu. Com o fim da semana livre entre os jogos, o Vovô realizou sete atividades entre a partida contra o CSA-AL, no último dia 5, pela Copa do Nordeste, até o confronto desta terça. Na semana passada, os atletas ganharam dois dias de folga visando novamente o calendário curto entre os jogos. O Alvinegro entrará em campo no próximo sábado, 19, pela última rodada do Nordestão, contra o Campinense-PB.

O técnico Tiago Nunes aproveitou o período para recuperar os atletas que estavam no departamento médico, como o volante Fernando Sobral, e melhorar o condicionamento físico dos novos contratados — o atacante Dentinho e o volante Rodrigo Lindoso — para que possam ser relacionados para pelo menos um dos jogos desta semana.

Entre os recém-chegados, o meio-campista é o mais cotado para fazer sua estreia com a camisa alvinegra contra o Tuna Luso e pode pintar até mesmo na equipe titular.

Será a primeira vez em que Ceará e Tuna Luso jogarão pela Copa do Brasil. Em 14 jogos na história do confronto entre os times, 13 foram pela Série B do Campeonato Brasileiro e um pela Taça de Prata, em 1981, competição que era equivalente à segunda divisão do futebol brasileiro na época. O jogo marcará o primeiro embate das equipes após 20 anos.

O vencedor do confronto ganhará a premiação de R$ 1,9 milhão e avança à terceira fase da competição. Todas as equipes classificadas conhecerão o próximo adversário em sorteio realizado pela CBF. Vale lembrar que na etapa seguinte do torneio entrarão os times que disputam a Copa Libertadores e também os atuais campeões da Copa do Nordeste (Bahia), Copa Verde (Remo-PA) e da Série B (Botafogo-RJ), totalizando mais 12 equipes.

Ceará x Tuna Luso-PA

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Lucas Ribeiro (Rodrigo Lindoso) e Richardson; Lima, Mendoza e Vina; Cléber (Zé Roberto). Técnico Tiago Nunes

Tuna Luso-PA

4-3-3: Vitor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo; Alysson, Kauê e Jayme; Luan, Kaique e Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 15/3/2022

Horário: 21h30 (horário de Fortaleza)

Árbitro: Marielson Alves Silva/BA

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias/BA e Luanderson Lima dos Santos/BA

Transmissão: Amazon Prime e Rádio O POVO CBN

