Presidente do Caucaia comemora campanha histórica: "Vou levar para o resto da minha vida"

Com a Raposa Metropolitana chegando a uma final inédita de Campeonato Cearense de forma invicta, Roberto Góis falou ao Esportes O POVO sobre ano especial do clube

Com o Caucaia classificado para a final do Campeonato Cearense de forma invicta, o presidente do clube, Roberto Góis, falou ao Esportes O POVO sobre a campanha histórica da Raposa Metropolitana em 2022, e sobre a importância de o clube garantir um calendário de competições nacionais em 2023.

O dirigente começou enaltecendo o feito da equipe em chegar na final do melhor campeonato estadual do Nordeste sem ter perdido nenhum jogo, acreditando que isso não vai ser repetido por ninguém.

"Esse feito que aconteceu com o Caucaia Esporte Clube é um feito inédito na nossa história. Um campeonato da dimensão do Cearense para nós, que é o melhor do Nordeste, e nós conseguimos ser campeões do primeiro turno, ser campeões do interior, e chegamos a todas essas conquistas invictos. São 16 partidas e uma campanha invicta, isso é muito importante para a história do clube, e eu jamais acredito que vão fazer um feito desse no futebol cearense. Então para mim não tem palavras sobre essa campanha tão bonita que conseguimos fazer até agora. Estamos numa final com o grande Fortaleza, que é um time de Libertadores, e vamos receber o que Deus nos proporcionou", disse.

Roberto lembrou de quando assumiu o clube em 2017, época em que o futebol masculino da Raposa Metropolitana estava sem atividades, e detalhou como foi o crescimento até esse momento.

"Esse trabalho já vem desde meados de 2017, quando a gente assumiu o Caucaia Esporte Clube, na época o Caucaia funcionava só através do feminino. Conseguimos ativar o profissional em 2017, pegamos o clube na terceira divisão, fomos vice-campeões e fomos à segunda divisão e no segundo ano conseguimos subir sendo campeões cearenses. E hoje nós estamos no nosso quarto ano de primeira divisão, e esse ano nos deparamos com um ano tão bom e importante para o nosso time, deixando um vasto calendário para 2023, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uma pré-Copa do Nordeste, e quem sabe até uma fase de grupos direto. Então nós temos quatro competições importantíssimas para 2023, e que Deus nos abençoe para enfrentar esse ano com muita garra e fazer mais uma belíssima campanha para levar o nosso Caucaia para um patamar ainda mais elevado do que ele se encontra hoje".

Por fim, o presidente falou sobre o sentimento de ver essa campanha histórica da Raposa Metropolitana, que hoje representa a segunda maior cidade do Ceará.

"Foi o maior sentimento dentro do esporte que eu já tive desde a fundação do Caucaia Esporte Clube, em 2004, que eu fui um dos fundadores. Então para mim foi um sentimento histórico que eu vou levar para o resto da minha vida, essa campanha que eu fiz com o time da minha terra, um time que eu amo e que hoje representa uma população de 450 mil habitantes. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem nos dado".

