Caucaia é o primeiro time de fora da Capital a chegar à final do Cearense desde 2013

Finalista do Camnpeonato Cearense pela primeira vez na história, o Caucaia tornou-se a primeira equipe fora da Capital a chegar a decisão do Estadual desde 2013. Com a hegemonia de Ceará e Fortaleza na competição, o Guarany de Sobral foi a última equide da Região Metropolina ou do interior do Estado a chegar à final do certame.

Na ocasião, a equipe Rubro-Negra enfrentou o Alvinegro de Porangabuçu e empatou os dois jogos da final por 1 a 1. Como o Vovô jogava com a vantagem de dois resultados iguais para conquistar o título, a o Guarasol ficou com o vice-campeonato.

Desde então, Uniclinic, em 2016, e Ferroviário, em 2017, impediram o Clássico-Rei na decisão e chegaram à final do Estadual. No entando, as duas equipes pertencem à capital cearense.

Invicto no Estadual, o Caucaia chegou a final após ser líder da primeira fase e superar o Iguatu nas semifinais do torneio. Em 16 jogos disputados no certame até aqui, a Raposa Metropolitana venceu nove e empatou sete, com 23 gols marcados e apenas nove sofridos.

Na decisão, o time comandado pelo técnico Roberto Carlos enfreta o Fortaleza e tentará quebrar outra marca importante. Desde 1995, quando o Ferroviário ficou com o título, apenas Ceará ou Fortaleza foram campeões cearenses. A última vez que um time de fora da Capital sagrou-se campeã foi em 1992. Na ocasião, após imbróglio judicial, o Icasa foi declarado um dos quatro campeões do Estadual ao lado de Fortaleza, Ceará e Tirandentes.

