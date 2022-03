Torcedor do Ferroviário é detido por agredir árbitro após jogo pela Copa do Brasil

Tubarão da Barra perdeu para o Nova Venécia-ES por 2 a 1 e foi eliminado da competição. Segundo gol do Leão do Norte saiu após marcação de pênalti polêmico para os donos da casa

Um torcedor do Ferroviário foi detido pela polícia após o término da partida entre Tubarão da Barra e Nova Venécia-ES, realizado nesta quinta-feira, 3, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, no interior do Espírito Santo. A equipe coral perdeu por 2 a 1 para o Leão do Norte e acabou eliminada precocemente da Copa do Brasil.

Após o apito final, o tercedor invadiu o gramado e derrubou o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo. A equipe da polícia militar que fazia a segurança da arbitragem imobilizou o adepto e o algemou logo em seguida. Ele foi levado para prestar esclarecimentos e deve ser liberado ainda hoje.

A revolta do torcedor foi motivada pelo pênalti marcado pelo árbitro a favor do Nova Venécia aos 43 minutos do segundo tempo. A conbrança foi convertida pelos donos da casa e culminou na desclassificação do Ferroviário da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência da temporada, a equipe coral volta a campo na próxima quarta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão, quando enfrenta o Fortaleza pelas semifinais do Campeonato Cearense.

Tags