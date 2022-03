Pressionado por resultados, Ferroviário volta a atenção para o estadual

Técnico Paulinho Kobayashi ainda não venceu no comando do Tubarão da Barra em quatro jogos, e soma atuações ruins com resultados frustrantes, inclusive uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil

Com seis jogos sem vencer e uma eliminação dolorosa na primeira fase da Copa do Brasil para o Nova Venécia-ES, o Ferroviário volta agora as atenções para o Campeonato Cearense, onde enfrenta o Fortaleza na próxima terça-feira, 8, às 21h30, pela semifinal da competição.



Desde que chegou ao Tubarão da Barra, o técnico Paulinho Kobayashi ainda não venceu dentro de campo. O treinador esteve à frente da equipe coral por quatro jogos, empatando três vezes no estadual e perdendo no confronto eliminatório da Copa do Brasil. O único triunfo do Ferroviário no período foi por WO, na última rodada do Cearense, após o Crato ser suspenso por suspeita de manipulação de resultados.

Mesmo assim, o Ferroviário conseguiu se classificar em segundo na primeira fase do Campeonato Cearense e se garantir direto na semifinal da competição. Isso garantiu que o Ferrão tivesse duas semanas para se preparar para o duelo com o Nova Venécia, mas mesmo assim, a equipe seguiu com os mesmos erros e mais uma vez, teve um desfecho desagradável.

Um padrão se repetiu nos quatro jogos com o treinador no comando do Ferroviário. No estadual, contra Maracanã, Icasa e Pacajus, o time começou a partida bem, abriu o placar, mas no segundo tempo caiu de produção e sofreu o gol de empate. Já contra o Nova Venécia-ES, na Copa do Brasil, o time foi dominado, mas conseguiu, mais uma vez, sair na frente. No segundo tempo, novamente, voltou pior e sofreu o empate. A diferença é que, dessa vez, também tomou a virada e deu adeus ao certame nacional.

Desde que assumiu, Kobayashi manteve a base do que vinha sendo trabalhado com Anderson Batatais, mas trouxe pequenas mudanças, defendendo em linhas de quatro, e atacando com um 4-3-2-1. Mas os problemas identificados sob o comando de Anderson Batatais continuaram, desde a dificuldade para matar o jogo mesmo em boas atuações, até a queda física na segunda parte e deslizes defensivos.

Agora, a equipe coral vem pressionada e terá pela frente o Clássico das Cores. O Fortaleza eliminou o Pacajus com um 6 a 0 no agregado e vem embalado para o duelo. A vantagem é que o Ferroviário terá o fim de semana livre para se preparar para o jogo, enquanto o Leão terá jogo no sábado pela Copa do Nordeste.

Um bom resultado e atuação na terça-feira são fundamentais não só pelas pretensões de avançar de fase, como também para restaurar a confiança da equipe, do treinador e do torcedor. Se não passar para a final, o Ferroviário terá cerca de um mês sem jogos oficiais, já que a Série C só terá início no dia 9 de abril.

