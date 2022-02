Conheça o Tombense, adversário do Icasa na primeira fase da Copa do Brasil

Em confronto único, Icasa e Tombense jogam pela Copa do Brasil; equipe mineira tem a vantagem do empate para avançar de fase

Em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Icasa recebe o Tombense no Inaldão, às 15h30min, nesta terça-feira, 1º. O Esportes O POVO listou alguns números, destaques e curiosidades da equipe mineira, que joga com a vantagem do empate para se classificar para a segunda fase.

Sobre o assunto FCF define locais dos jogos de volta das quartas de final do Cearense

Ferroviário anuncia contratação de Renezinho, ex-Floresta

Icasa será julgado por escalação de jogador irregular na próxima semana

Fase atual e novo técnico

O Tombense atualmente figura a 8° posição do Campeonato Mineiro, com sete pontos em oito jogos. O time perdeu as últimas quatro partidas, sequência que culminou na demissão do técnico Rafael Guanaes. Hemerson Maria, ex-Fortaleza, assumirá o comando para o duelo contra o Verdão do Cariri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Artilheiro conhecido

Um dos destaques da equipe é o atacante Ciel, jogador que já vestiu a camisa do Icasa e de outros times do futebol cearense, como o Ceará e o Caucaia. O atleta de 39 anos tem três gols marcados no Campeonato Mineiro.

Pelo Verdão do Cariri, Ciel tem apenas um jogo disputado e nenhum gol marcado. Na carreira, o camisa 99 do Tombense tem 311 jogos e marcou 141 vezes, uma média de quase um gol a cada duas partidas, segundo os dados do oGol.

Segunda pior defesa

Ao lado da Patrocinense, o Gavião-Carcará tem a segunda pior defesa do Campeonato Mineiro, com 12 gols sofridos, ambos atrás somente do Uberlândia, que levou 13, sendo sete na sequência de quatro derrotas consecutivas.

Atual campeão da Recopa Mineira

A primeira rodada do Campeonato Mineiro também valeu como o jogo decisivo da Recopa Mineira entre Tombense e Pouso Alegre. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Gavião-Carcará derrotou o Dragão nos pênaltis por 6 a 5 e conquistou o título da competição pela segunda vez em duas edições.

O que está em jogo

O vencedor do confronto ganhará a premiação de R$ 750 mil e enfrentará o ganhador do jogo entre Moto Club e Chapecoense. O Verdão do Cariri precisa vencer se quiser avançar para a segunda fase, uma vez que o empate favorece a equipe mineira.

Tags