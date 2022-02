FCF define locais dos jogos de volta das quartas de final do Cearense

Ceará visita o Iguatu no Estádio Morenão para a partida de volta, enquanto o Fortaleza fará os dois confrontos com o Pacajus na Arena Castelão

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou, na noite dessa terça-feira, 22, os locais dos jogos de volta das partidas das quartas de finais do Campeonato Cearense 2022.

Iguatu x Ceará será disputado neste sábado, 26, às 17h45, no estádio Morenão, na cidade de Iguatu, que tem capacidade para 3.600 torcedores. No jogo de ida, realizado nessa terça-feira, 22, O Alvinegro venceu o Azulão por 2 a 1, na Arena Castelão, e jogará pelo empate no confronto de volta.

Já o confronto entre Pacajus e Fortaleza, ocorrerá no dia 2 de fevereiro, as 19h30min, na Arena Castelão, na capital cearense. O primeiro duelo entre as equipes está marcado para esta quinta-feira, 24, às 21h30min, também no Gigante da Boa Vista.

Caucaia e Ferroviário já estão garantidos nas semifinais do estadual e aguardam os classificados das quartas para conhecerem seus adversários. A Raposa Metropolitana espera o vencedor entre Ceará x Iguatu, enquanto o Tubarão da Barra jogará contra quem passar de Fortaleza x Pacajus.

