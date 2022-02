Icasa será julgado por escalação de jogador irregular na próxima semana

Procurador-geral do TJDF ofertou denúncia do caso e a 2ª comissão disciplinar fará o julgamento

O procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), Roberto Henrique Girão, ofertou denúncia da notícia de infração protocolada pelo Atlético-CE sobre a escalação de um jogador irregular por parte do Icasa, na última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

Com isso, o Verdão vai a julgamento pela 2ª comissão disciplinar do TJDF na próxima semana, provavelmente na sexta-feira. Incurso no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, O Icasa perderá quatro pontos se for condenado, o que resultaria em um rebaixamento para a Série B Cearense.

A diretoria do Verdão, que já admitiu o erro, espera notificação e prepara defesa. O jogador escalado de forma irregular foi o lateral-esquerdo Leandro Mendes.

