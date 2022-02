Ferroviário anuncia contratação de Renezinho, ex-Floresta

Enquanto aguarda a definição do adversário que vai enfrentar na semifinal do Campeonato Cearense e já de olho nas próximas competições do ano, o Ferroviário segue se reforçando. Um dia após anunciar a contratação de Elias, o Tubarão oficializou, nesta quinta-feira, a chegada do também meia-atacante Renezinho.

Cria da base do Floresta, Renê Alves dos Santos, conhecido no futebol cearense apenas como Renezinho, de 25 anos, tem como caraterística a velocidade e facilidade para o drible, sendo, por isso, bom no “um contra um”. Ele deixou o time da Vila Manoel Sátiro recentemente e já tinha conversas com o time coral.

Além do Floresta, o novo meia-atacante do Tubarão tem passagens por Horizonte, União e Luverdense-MT. Renezinho não poderá, no entanto, ajudar o Ferroviário a tentar vaga na final do Campeonato Cearense, o que não acontece desde 2017. Tanto ele como Elias chegaram após o período de inscrições para o Estadual, que se encerrou há duas semanas.

Se for regularizado até a próxima quarta-feira, 2, porém, Renezinho já poderá estrear com a camisa coral na partida entre Nova Venécia e Ferroviário, válida pela primeira fase da Copa do Brasil.



