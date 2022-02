Ferroviário anuncia contratação do meia-atacante Elias

Com passagens pelo América-RN, Figueirense-SC e CRB-AL, atleta de 28 anos já foi integrado ao elenco coral e aguarda regularização para estrear diante do Nova Venécia, pela Copa do Brasil

De olho na estreia pela Copa do Brasil, o técnico Paulinho Kobayashi recebeu um novo reforço para a partida decisiva diante do Nova Venécia-ES. Trata-se do meia-atacante Elias. Com passagens pelo América-RN, Figueirense-SC e CRB-AL, atleta de 28 anos estava disputando o Campeonato Baiano pelo Juazeirense.

Nona contratação do Tubarão da Barra para a temporada, Elias já assinou contratom foi integrado ao elenco coral e aguarda regularização da documentação para estar apto a estrear contra a equipe capixaba no confronto decisivo pela certame nacional.

Válido pela primeira fase da competição, o confronyo está marcado para a próxima quinta-feira, 3, às 15h30min, no estádio Zenor Rocha, no interior do Espírito Santo, e será definido em jogo único. O clube coral joga por empate para avançar de fase. O classificado garante premiação de R$ 620 mil.

