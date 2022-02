CBF altera data de jogo entre Icasa e Tombense pela Copa do Brasil

A Diretoria de Competições da CBF anunciou nesta quinta-feira, 17, mudança de data no duelo entre Icasa e Tombense-MG, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto estava marcado para 2 de março. Agora, as equipes se enfrentam no dia 1º do mesmo mês.

O Verdão do Cariri recebe o time mineiro às 15h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha. Local e horário foram mantidos. A entidade informou que a mudança foi realizada por "opção do clube mandante”.

Sobre o assunto Com clubes cearenses presentes, CBF realiza congresso técnico da Série D

Tabela básica da Série D do Brasileirão: veja as datas dos jogos de Crato, Icasa e Pacajus

Suspenso do Estadual, Crato pode perder vaga na Série D; TJDF notificou CBF e STJD

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após seis anos sem disputar competições nacionais, o Icasa reestreia na Copa do Brasil. A vaga na competição nacional foi assegurada após o bicampeonato da Taça Fares Lopes.

O time cearense precisará vencer a equipe mineira para se classificar. Se passar pelo Tombense, o Verdão do Cariri pode enfrentar Moto Clube-MA ou Chapecoense-SC na sequência do torneio. A Copa do Brasil tem início previsto para o dia 23 de fevereiro.

Tags