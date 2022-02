Campeonato Cearense: com término da 1ª fase, Ceará e Fortaleza têm adversários definidos

Com o fim da primeira fase do Campeonato Cearense, na tarde deste sábado, 19, estão definidos os adversários de Fortaleza e Ceará nas quartas de final (ou 2ª Fase) do certame.

O Pacajus, que terminou na 3ª posição, vai encarar o Leão, enquanto o Iguatu, que foi o 4º, enfrentará o Vovô.

Nas quartas de final, o formato é de mata-mata, com jogos de ida e volta, sendo a ordem dos mandos definida por sorteio, a ser realizado ainda neste sábado, 19, no intervalo da partida entre Fortaleza e Bahia, pela Copa do Nordeste. Pela tabela base, os jogos devem acontecer nos dias 22 e 25 de fevereiro.

Pela última rodada da primeira fase do Estadual, o Pacajus perdeu para o Atlético-CE, pelo placar de 2 a 1; já o Iguatu empatou com o Icasa em 1 a 1, mesmo placar de Caucaia e Maracanã.

Além de Iguatu e Pacajus, avançaram da primeira fase Caucaia e Ferroviário, que estão direto nas semifinais e aguardam adversário. A Raposa Metropolitana enfrentará o vencedor de Ceará e Iguatu, enquanto o Tubarão vai jogar contra que passar de Fortaleza e Pacajus, também em jogos de ida e volta.

Por ter sido o líder da primeira fase, o Caucaia ainda garantiu vaga na Copa do Brasil de 2023.



