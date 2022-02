Estadual: FCF sorteará mandos das quartas de final logo após última rodada da 1ª fase

Sorteio acontecerá no intervalo de Fortaleza e Bahia, pela Copa do Nordeste, horas depois da definição dos adversários de Leão e Vovô no Campeonato Cearense

O sorteio que vai definir a ordem dos mandos de campo dos jogos das quartas de final (ou 2ª Fase) do Campeonato Cearense será realizado logo após a rodada final da primeira fase, neste sábado, 19, quando estiverem definidos os adversários de Fortaleza e Ceará.

A Federação Cearense de Futebol confirmou que o sorteio será realizado no intervalo do jogo entre Fortaleza e Bahia, válido pela Copa do Nordeste, direto da sala de coletiva de imprensa do Castelão. Haverá transmissão ao vivo pelo Instagram da FCF.

Na próxima fase do Estadual, o Fortaleza enfrentará o 3º colocado da primeira fase, enquanto o Ceará vai encarar o time que terminou em 4º lugar. O formato é de um mata-mata clássico e os critérios de desempate são saldo de gols e disputa de pênaltis.

A rodada final da primeira fase do Campeonato Cearense está marcada para às 15 horas deste sábado. No estádio Ronaldão, o Pacajus enfrenta o Atlético-CE, enquanto no Domingão, em Horizonte, jogam Maracanã e Caucaia. Já no Morenão, em Iguatu, o time da casa recebe o Icasa.

O quarto duelo seria entre Ferroviário e Crato, mas devido a suspensão do time caririense, a Federação declarou WO, com placar de 3 a 0, em favor do Tubarão. Assim, o time coral se juntou ao Caucaia na semifinal do certame.

Pacajus e Iguatu podem ser os adversários do Leão, enquanto o Vovô pode enfrentar Pacajus, Iguatu ou Maracanã.

