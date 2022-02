Ceará realiza seletiva para as categorias de base do futebol feminino

Em trabalho de renovação do elenco feminino, o Ceará busca atletas locais para as categorias de base da modalidade. Na próxima sexta-feira, às 14h30min, o clube irá realizar uma avaliação de jogadoras no campo do Colégio Militar, em Fortaleza. Atletas nascidas entre os anos de 2003 e 2008 podem participar, já que o Vovô quer pessoas para compor os times Sub-18 e Sub-20.

Para participar, as jogadoras interessadas devem se inscrever até às 12 horas do dia 11 por meio do link disponibilizado pelo clube e comparecer no endereço já citado no horário determinado. É preciso levar uma série de documentos como declaração autenticada de responsabilidade com assinatura do responsável, cópia autenticada do RG da atleta e do responsável, foto 3x4, exame médico de aptidão à prática de atividade física e eletrocardiograma (ambos válidos por 90 dias).

Também é necessário apresentar passaporte vacinal atualizado e teste de Covid-19 realizado até sete dias antes da seleção. O responsável legal da atleta, caso não seja pai ou mãe da mesma, também deve apresentar um documento comprovando a responsabilidade.

O Clube irá divulgar, ainda na sexta-feira, 11, o resultado da seletiva. Em 2022, a equipe feminina do Ceará irá disputar o Campeonato Cearense e também a Série A2 do Brasileirão

Serviço



Avaliação de atletas das categorias de base do futebol feminino

Data: 11/02/2021

Local: Colégio Militar (Av. Santos Dumont, 485 - Aldeota)

Horário: 14h30min

